München

Füracker: Bayern ist nicht pleite

10.01.2019, 14:40 Uhr | dpa

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat Befürchtungen widersprochen, der neuen schwarz-orangen Staatsregierung gehe das Geld aus. "Wir stehen für finanzpolitische Solidität. Wir werden auch in diesem Doppelhaushalt keine neuen Schulden brauchen, alte abbauen, Rücklagen halten", sagte Füracker am Donnerstag in München. In den Bereichen Sicherheit, Bildung, Infrastruktur, Familie und Soziales werde die Regierung aus CSU und Freien Wählern alles finanzieren können, was notwendig sei.

In den laufenden Haushaltsverhandlungen gehe es darum, die Wünsche der Ressortkollegen mit den finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen, erklärte Füracker. Wenn nun spekuliert werde, Bayern sei pleite und der Finanzminister wolle kein Geld rausrücken, dann könne er dazu sagen: "Beides wird nicht geschehen."

Richtschnur für die Gespräche sei der Koalitionsvertrag, betonte Füracker und fügte hinzu: "Haushaltsverhandlungen sind halt trotzdem nötig. Denn der Koalitionsvertrag ist für fünf Jahre geschlossen, nicht für ein Jahr, nicht für zwei Jahre. Was man in fünf Jahren wann wo wie umsetzen kann, muss eben verhandelt werden."

Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2019/20 soll auf einer Klausur des Kabinetts in zwei Wochen am Tegernsee beraten und beschlossen werden.