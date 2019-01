Bochum

VfL Bochum verlängert Vertrag mit Tim Hoogland bis 2020

10.01.2019, 16:20 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den Vertrag mit seinem Profi Tim Hoogland um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Das teilte der Tabellen-Achte am Donnerstag mit. Der 33 Jahre alte Verteidiger gehört dem VfL seit 2015 an. Seitdem bestritt er 112 Pflichtspiele, in denen er acht Treffer erzielte.