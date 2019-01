Wasbek

Feuer in Werkstatt: Zwei Leichtverletzte in Wasbek

10.01.2019, 17:41 Uhr | dpa

Feuerwehrmänner löschen eine brennende Werkstatt in einem Industriegebiet in Wasbek. Foto: Carsten Rehder (Quelle: dpa)

Bei einem Brand in einer Werkstatt in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Donnerstag zwei Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache am Nachmittag ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die enorme Hitze der Flammen führte den Angaben zufolge dazu, dass mehrere Gasflaschen detonierten. Nach etwa zwei Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.