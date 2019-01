Braunschweig

Eintracht Braunschweig holt Stürmer Marcel Bär aus Aalen

10.01.2019, 18:33 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat den Stürmer Marcel Bär vom Abstiegskampf-Konkurrenten VfR Aalen verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb am Donnerstag einen Zweieinhalbjahresvertrag beim Tabellenletzten und reiste direkt in das Trainingslager der Eintracht im türkischen Belek.

Bär wurde in Gifhorn geboren und spielte von 2012 bis 2015 für die zweite Mannschaft der Braunschweiger. Seine weiteren Stationen waren der FC Carl Zeiss Jena sowie der FSV Zwickau. Für die Aalener schoss er in der Hinrunde sieben Tore. Er ist nach Jasmin Fejzic, Bernd Nehrig, Benjamin Kessel, Julius Düker und Nils Rütten bereits der sechste Braunschweiger Neuzugang in der laufenden Winterpause.