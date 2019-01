Berlin

Handball-WM in Deutschland und Dänemark eröffnet

10.01.2019, 18:37 Uhr | dpa

Mit einer bunten und stimmungsvollen Show ist die 26. Handball-Weltmeisterschaft eröffnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hieß alle Besucher der Endrunde in Deutschland und Dänemark am Donnerstagabend herzlich willkommen. "Es ist alles vorbereitet", sagte Steinmeier in Berlin. "Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier und faire Spiele. Möge die beste Mannschaft gewinnen."

Zuvor hatten die WM-Botschafter Heiner Brand, Henning Fritz, Dominik Klein, Pascal Hens und Stefan Kretzschmar den WM-Pokal unter dem Jubel der 14 800 Zuschauer in die ausverkaufte Mercedes-Benz Arena getragen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten der dänische DJ Kongsted und der deutsche Nachwuchs-Sänger Dominik Klein, die den offiziellen WM-Song "Stand out" präsentierten.