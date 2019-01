Hohentauern

Bundesheer erreicht abgeschnittene Gemeinde in Österreich

10.01.2019, 18:46 Uhr | dpa

Dem österreichischen Bundesheer ist es gelungen, die seit Samstag von der Außenwelt abgeschnittene Gemeinde Hohentauern in der Obersteiermark zu erreichen. Dort sind rund 750 Menschen eingeschlossen, darunter auch Urlaubsgäste aus Hessen.

Die Soldaten brachten Lebensmittel und Diesel über einen Forstweg in die Kommune, wie Vize-Bürgermeister Gernot Jetz der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Der Trupp hat sich mit Geländefahrzeugen durch Bäche und steiles Gelände hierher durchgeschlagen", sagte Jetz. Für Autos sei es derzeit unmöglich, in den Ort rein oder raus zu fahren. "Die Hauptstraße ist weiter in einigen Bereichen wegen der großen Lawinengefahr gesperrt, und dort wurde auch zuletzt kein Schnee mehr geräumt."

Für Freitag rechnen Jetz und seine Kollegen im Krisenstab mit einem Zeitfenster, in dem möglicherweise Lawinensprengungen möglich seien. Den rund 750 eingeschlossenen Menschen werde nun mitgeteilt, dass sie in diesem Zeitfenster mit dem Bundesheer aus dem Ort gebracht werden könnten, ihre Autos dann aber in Hohentauern bleiben müssten. Alternativ können sie - wenn eine Sprengung möglich ist und gelingt - selbstständig die kleine Gemeinde verlassen.