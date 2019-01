Karstädt

ICE-Reisende sitzen fest zwischen Hamburg und Berlin

10.01.2019, 19:23 Uhr | dpa

Rund 370 Bahnreisende haben am Donnerstagnachmittag mehrere Stunden in einem ICE zwischen Hamburg und Berlin festgesessen. Wie der Lagedienst der Polizei und die Deutsche Bahn am frühen Abend berichteten, war es auf freier Strecke bei Karstädt in Brandenburg zu einem Personenunfall gekommen. Während der Ermittlungen wurde der Streckenabschnitt gesperrt und der weitere Intercity-Verkehr auf der vielbefahrenen Strecken über Stendal umgeleitet. Der Regionalverkehr wurde auf Busse verlagert. Voraussichtlich am frühen Abend sollten die Fahrgäste in einen anderen ICE umsteigen und ihre Reise fortsetzen können.