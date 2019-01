Springe

Weil will geändertes Wahlrecht für höheren Frauenanteil

10.01.2019, 20:29 Uhr | dpa

Zur Erhöhung des Frauenanteils in Parlamenten drängt Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil auf eine Änderung des Wahlrechts. "Ohne entsprechende Vorgaben gelingt es nicht, dass Männer und Frauen zu gleichen Anteilen in den Parlamenten vertreten sind", sagte Weil am Donnerstag in Springe bei einer Klausurtagung des niedersächsischen SPD-Landesverbandes. Weil verwies auf das Beispiel Frankreich. Dort gibt es seit dem Jahr 2000 ein Paritätsgesetz, das bei Wahlen dafür sorgen soll, dass unter den Bewerbern der Parteien genauso viele Männer wie Frauen sind.