Rust

Musiker DJ BoBo startet neue Tour "KaleidoLuna"

11.01.2019, 01:19 Uhr | dpa

Der Schweizer Musiker DJ BoBo startet nach zwei Jahren Pause seine neue Tournee. Zum heutigen Auftakt der Tour "KaleidoLuna" im Europa-Park in Rust bei Freiburg werden laut Veranstalter 2300 Besucher erwartet. Das Konzert ist den Angaben zufolge bereits seit mehreren Wochen ausverkauft. Die Tour dauert bis Juni und umfasst rund 30 Konzerte in Deutschland und der Schweiz. Die Veranstalter rechnen nach eigener Aussage mit rund 150 000 Besuchern.

Der 51-Jährige aus der Schweiz ist einer der wenigen Künstler des sogenannten Eurodance-Phänomens der 1990er-Jahre, die noch Lieder schreiben und mit ihren Konzerten große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit "Somebody Dance With Me", weitere folgten.