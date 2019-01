Straubing

Freie Wähler und FDP beenden ihre Winterklausuren

11.01.2019, 01:35 Uhr | dpa

Die Landtagsfraktionen der Freien Wähler und der FDP beenden heute ihre Winterklausuren. Für die Freien Wähler war es das erste Treffen dieser Art, seit sie an der Seite der CSU regieren. Sie tagten seit Mittwoch in Straubing (Niederbayern). Die FDP, die als Oppositionspartei in den Landtag zurückgekehrt ist, ging in Beilngries (Landkreis Eichstätt) in Klausur. Am Vormittag wollen die beiden Fraktionen über die Ergebnisse informieren.

Die Freien Wähler rückten die Themen Energiewende, Elektromobilität und berufliche Bildung in den Mittelpunkt ihres Treffens. Die FDP wollte ein Positionspapier zur Wirtschaftspolitik vorstellen. In der kommenden Woche finden die Winterklausuren von CSU, Grünen, SPD und AfD statt.