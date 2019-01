Erfurt

Bombendrohung: Landgericht Erfurt wird evakuiert

11.01.2019, 08:38 Uhr | dpa

Das Landgericht in Erfurt wird nach einer Bombendrohung evakuiert. Die Drohung sei per Mail eingegangen, teilte die Polizei in Erfurt am Freitagmorgen mit. Wie viele Menschen im Gebäude waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sobald alle in Sicherheit seien, solle ein Sprengstoffhund nach einer möglichen Bedrohung suchen. Zuerst hatte der MDR Thüringen berichtet.