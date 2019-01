München

110 Flüge am Airport München gestrichen

11.01.2019, 08:57 Uhr | dpa

Zahlreiche versetzt fahrende Traktoren mit Schneeschaufeln befreien am Terminal 2 am Flughafen München das Vorfeld von Schnee. Foto: Matthias Balk (Quelle: dpa)

Wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse sind am Flughafen München für den Freitag 90 Flüge gestrichen worden. Das teilte ein Sprecher des Airports am Morgen mit. Im Moment sei der Himmel zwar blau, weiterer Schneefall sei zunächst nicht in Sicht, "aber die Entscheidung, Flüge zu streichen, liegt in der Hand der jeweiligen Airline." Mehrere Fluggesellschaften hätten Flüge für Freitag annulliert.

Weil Fluglotsen in Italien am Nachmittag in den Streik treten, seien unabhängig der 90 wetterbedingten Ausfälle weitere 20 Flugverbindungen gestrichen worden, sagte der Sprecher.