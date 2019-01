Halle (Saale)

Kunststiftung: Neuer Wettbewerb im Geiste des Bauhauses

11.01.2019, 10:25 Uhr | dpa

Die Kunststiftung des Landes startet anlässlich des 100. Bauhausjubiläums einen neuen Wettbewerb für Bauschmuck. Bis zum 3. Mai könnten Architekten und Künstler aus Sachsen-Anhalt Entwürfe einreichen, in denen sie sich mit Kunst in der Architektur auseinandersetzen, wie die Kunststiftung des Landes am Freitag in Halle mitteilte. Ziel sei, eine Idee für ein Kunstwerk zu entwickeln, das im Innenraum eines der ältesten Parkhäuser Deutschlands stehen könnte. Die sogenannte Großgarage Halle-Süd in Halle ist ein Parkhaus nach amerikanischem Vorbild aus den 1920er Jahren. Entsprechend der Idee des Bauhäuslers Walter Gropius (1883-1969) soll das schmückende Kunstwerk mit dem Gebäude eine Einheit bilden, hieß es.

Das Sieger-Kunstwerk soll am Ende nicht mehr als 15 000 Euro kosten, so die Kunststiftung. In diesem Jahr feiert das Bauhaus mit zahlreichen Veranstaltungen - unter anderem in seiner Wirkungsstätte in Dessau-Roßlau - sein 100. Jubiläum.