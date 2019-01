Medebach

Mann in Medebach getötet: Fahndung nach gestohlenem Auto

11.01.2019, 12:03 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines toten Mannes in seinem Haus im sauerländischen Medebach gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus. Der 67-Jährige sei offenbar getötet worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Außerdem wurde nach den ersten Erkenntnissen das Auto des Mannes mit dem Kennzeichen HSK-HA451 entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Umfeld des Toten und zum gestohlenen schwarzen VW Polo Baujahr 2012 machen können. Die Leiche war am Donnerstag entdeckt worden.