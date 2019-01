Sandhausen

Sandhausens Rossipal fällt mit Knieverletzung aus

11.01.2019, 13:20 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss vorerst ohne Alexander Rossipal auskommen. Der Linksverteidiger zog sich einen Außenbandriss im Knie zu und kehrte vorzeitig aus dem Trainingslager im türkischen Lara zurück. Der abstiegsbedrohte Zweitligist bereitet sich bis Montag in der Türkei vor. Am 30. Januar steht mit dem Gastspiel beim Hamburger SV das erste Pflichtspiel nach der Winterpause an.