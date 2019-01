Essen

Regnerisches Wochenende in Nordrhein-Westfalen

11.01.2019, 13:22 Uhr | dpa

Das Wochenende wird Nordrhein-Westfalen regnerisch. "Ab Samstagmittag wird es flächendeckend Niederschläge im Stil von Dauerregen geben", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Bis Montag soll der Regen anhalten. Schneefall oder Glatteis werde es dagegen nur im oberen Bergland geben, sagte der Experte. Die Temperaturen blieben in der Fläche auch nachts bei drei bis sechs Grad Celsius mild. Samstag können sie den Angaben zufolge auf acht, am Sonntag auf neun Grad steigen. Dann ist laut DWD jedoch auch mit stürmischen Böen der Stärke sieben bis acht zu rechnen.