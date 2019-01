Hausen bei Würzburg

Polizei stoppt diebische Paketzusteller

11.01.2019, 14:42 Uhr | dpa

Gleich an ihrem ersten Arbeitstag haben zwei Paketzusteller zahlreiche Pakete geklaut und sind damit Richtung Rumänien davongefahren. Bis in die Heimat kamen sie allerdings nicht. Auf der Autobahn 7 bei Hausen im Landkreis Würzburg gingen die Männer Fahndern der Verkehrspolizei ins Netz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Überprüfung des Lieferwagens fanden sie mehr als ein Dutzend Müllsäcke - voll mit originalverpackten Kleidungsstücken und elektronischen Geräten. An einigen davon hingen noch Etiketten und Lieferscheine. "Die Männer haben sich aus den Lieferungen vermutlich die Sahnestückchen rausgepickt", sagte ein Polizeisprecher.

Zunächst hatten die Männer bei der Kontrolle am Donnerstagabend noch behauptet, die Lieferung sei für ein Waisenhaus in Rumänen. Wenig später gaben die beiden Paketzusteller den Diebstahl im Raum Kiel (Schleswig-Holstein) zu. Sie und ein weiterer Mitfahrer wurden festgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.