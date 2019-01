Melsungen

Unbekannte sprühen Hakenkreuz auf Toilette in Nordhessen

11.01.2019, 14:49 Uhr | dpa

Mit einem Hakenkreuz haben unbekannte Täter eine öffentliche Toilette im nordhessischen Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) beschmiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ermittelt nun der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Täter hatten das Hakenkreuz am Donnerstagabend mit schwarzer Farbe in die Toilette gesprüht. Dorf fanden die Beamten auch ein eingeritztes Hakenkreuz. Die Toilette war nach Polizeiangaben in der Vergangenheit bereits mehrfach von Farbschmierereien beschädigt worden.