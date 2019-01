Neubrandenburg

Diebe entwenden Abschleppwagen von Autohaus-Gelände

11.01.2019, 16:30 Uhr | dpa

Vom umzäunten Gelände eines Autohauses in Neubrandenburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Abschleppwagen gestohlen worden. Die Diebe haben mit dem grauen und etwa zwei Jahre alten Fahrzeug in der Nacht zu Donnerstag den Zaun durchbrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wert des zum Abschleppwagen umgebauten Transporters betrage rund 40 000 Euro.