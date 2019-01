Erfurt

Olympiasiegerin Vogel kandidiert für den Erfurter Stadtrat

11.01.2019, 19:31 Uhr | dpa

Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel will in die Politik. Die 28-Jährige wird für die CDU für den Stadtrat in Erfurt bei den Thüringer Kommunalwahlen am 26. Mai kandidieren. Vogel wurde am Freitag von den Christdemokraten auf Platz zwei der örtlichen CDU-Liste nominiert, wie die Kreisvorsitzende Marion Walsmann der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" darüber berichtet.

"Ich habe Kristina persönlich als Bundespolizistin, aber auch im Wahlkampf an der Haustür kennengelernt. Als engagierte Erfurterin hat sie gleich über kommunalpolitische Themen diskutiert. Das hat mich beeindruckt. Wir freuen uns riesig, und Kristina freut sich auch", sagte Walsmann.

Die zweimalige Olympiasiegerin und Rekordweltmeisterin war am 26. Juni 2018 auf der Radrennbahn in Cottbus bei einem Trainingsunfall mit einem niederländischen Nachwuchsfahrer zusammengeprallt. Seitdem ist sie vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt. Erst kurz vor Weihnachten hatte sie das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn wieder verlassen können.