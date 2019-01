Goslar

Sänger Bosse erhält den Paul-Lincke-Ring

11.01.2019, 19:35 Uhr | dpa

Der Paul-Lincke-Ring 2019 geht an Axel Bosse. Das gab die Stadt Goslar am Freitag bekannt. Der Sänger und Songwriter habe das Talent, "mit seinen Texten Seelen zu berühren ohne rührselig oder aufdringlich zu sein", hieß es in der Begründung der Jury. "Außerdem zeigt er auf und neben der Bühne Haltung und engagiert sich gegen Rechtsextremismus." Bosse sagte nach Angaben der Stadt: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit den großartigen Preisträgern früherer Jahre genannt zu werden."

Der seit 1955 verliehene Ring erinnert an den Komponisten Paul Lincke, der 1946 in Goslar-Hahnenklee beigesetzt wurde. Ausgezeichnet werden Komponisten, Textdichter und Interpreten, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik in besonderem Maß verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehören Udo Jürgens (1981), Annette Humpe (2011), Clueso (2015) und zuletzt Ina Müller. Ein Termin für die diesjährige Preisverleihung steht noch nicht fest.

Axel Bosse (38) stammt aus Braunschweig. Im Alter von 17 Jahren unterschrieb er den ersten Plattenvertrag mit seiner damaligen Band "Hyperchild". Nach deren Auflösung begann er seine Solokarriere. Sein Album "Engtanz" (2016) erreichte Platz 1 der deutschen Charts. Derzeit ist Bosse nach Veröffentlichung seines siebten Albums "Alles ist jetzt" auf einer gleichnamigen Tour.