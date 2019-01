Neuss

222. rheinisches Eishockey-Derby vor rund 50 000 Zuschauern

12.01.2019, 01:04 Uhr | dpa

Am heutigen Samstag wird in der Deutschen Eishockey Liga wieder unter freiem Himmel gespielt. Die Kölner Haie treten zum 222. rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG im Kölner Fußballstadion an. Es werden knapp 50 000 Zuschauer erwartet.

Das sogenannte Winter Game der DEL findet zum vierten Mal statt und wird dabei zum dritten Mal unter freiem Himmel ausgetragen. 2015, als sich schon einmal die DEG und die Haie - damals in Düsseldorf - gegenüberstanden, wurde das Dach der Arena wegen schlechten Wetters geschlossen. Das ist diesmal nicht möglich. Auch heute in Köln soll es regnen. Dies hätte erheblichen Einfluss auf das Spiel. Gespielt werden soll aber auf jeden Fall.

Das Duell des beiden achtmaligen deutschen Meister ist ein echtes Topspiel. Düsseldorf reist als Tabellendritter zum Vierten. Die DEG spielt nur 27 Stunden später am Sonntag gegen den Meister und Tabellenzweiten EHC Red Bull München bereits das nächste Spitzenspiel.