Cartagena

HSV trainiert in der Sonne: Trainingslager in Spanien

12.01.2019, 01:38 Uhr | dpa

Der Hamburger SV reist in die Sonne. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga fliegt heute für eine Woche nach Spanien und bereitet sich in La Manga auf die Fortsetzung der Rückrunde fort. Quartier ist das La Manga Club Resort 4. Bis auf die Rekonvaleszenten Kyriakos Papadopoulos und Jairo Samperio ist die komplette Mannschaft an Bord.

An der Costa Calida wird die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf zwei Testspiele gegen Schweizer Erstligisten bestreiten: am Montag gegen den FC St. Gallen und zum Abschluss am 18. Januar gegen den FC Lugano. Sein erstes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr trägt der HSV am 30. Januar im heimischen Volksparkstadion gegen den SV Sandhausen aus.