Langenselbold

Täter zünden Autos im Main-Kinzig-Kreis an

12.01.2019, 11:27 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben zwei parkende Autos in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) in Brand gesetzt. Beide Fahrzeuge seien in der Nacht auf Samstag stark beschädigt worden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge liegt der Schaden bei etwa 28 000 Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die Brände gelegt wurden, sagte ein Sprecher der Polizei. Geparkt gewesen seien beide Wagen in einem Abstand von etwa 50 Metern. Die Kriminalpolizei ermittelt.