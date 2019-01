Geisterfahrerin auf der A 33 gefährdet den Verkehr

12.01.2019, 14:08 Uhr | dpa

Eine Geisterfahrerin hat auf der Autobahn 33 im Kreis Gütersloh mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Ein Autofahrer habe am Samstagvormittag ausweichen müssen, um einen drohenden Unfall zu verhindern, teilte die Polizei mit. Mehrere Anrufer hätten dem Notruf vom gefährlichen Kurs der grünen Limousine zwischen den Anschlussstellen Halle-Künsebeck und Steinhagen berichtet. Die Polizei suchte am Samstag nach der Geisterfahrerin - die Beamten fanden sie auf der Autobahn aber nicht mehr.