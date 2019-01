Mühlenbecker Land

Berliner Ring womöglich länger gesperrt

12.01.2019, 17:17 Uhr | dpa

Die Sperrung auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck wird womöglich etwas länger dauern. Wegen Fahrbahnschäden an der Baustelle, die zunächst beseitigt werden mussten, hätten sich Brückenarbeiten verzögert, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Auf der Autobahn und den Ausweichstrecken habe es bisher keine längeren Staus oder Unfälle gegeben. Ursprünglich sollte die Sperrung von Freitag bis Montag, 5.00 Uhr, dauern. Das könnte sich jetzt bis in den Nachmittag verzögern.

Von der Sperrung betroffen sind beide Fahrtrichtungen. Die Brückenarbeiten finden im Zuge des Bauvorhabens zur Verbreiterung der A10 auf sechs Spuren statt.

Die Autobahnen 10 und 24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meist befahrenen Strecken in der Hauptstadtregion. Bis 2020 sollen sie unter laufendem Betrieb ausgebaut und erneuert werden.