Spandaus Wasserballer landen Kantersieg beim ASC Duisburg

12.01.2019, 18:03 Uhr | dpa

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben die Niederlage in der Champions League gut verkraftet und in der Wasserball-Bundesliga einen klaren Sieg gefeiert. Drei Tage nach dem 6:8 bei Busto Arsizio aus Italien gewannen die Berliner am Samstag am beim Tabellendritten ASC Duisburg mit 20:8 (6:2,4:4,6:1,4:1). Damit bleibt Spandau nach acht Spieltagen mit 14:2 Zählern der härteste Verfolgers von Meister Waspo 98 Hannover. Die Niedersachsen sind noch verlustpunktfrei.

Die ohne Kapitän Marko Stamm angetretenen Gäste begannen konzentriert und engagiert und führten nach vier Minuten mit 4:1. Nach dem Auftaktviertel lag das Team von Trainer Petar Kovacevic mit 6:2 vorn. Danach war das Spiel des Rekordmeisters weniger von Konstanz geprägt, aber in Gefahr geriet der Favorit zu keiner Zeit. In Halbzeit zwei baute Spandau den Vorsprung zum Kantersieg aus. Beste Torschützen der Spandauer waren Stefan Pjesivac mit sechs und Marin Restovic mit vier Toren. Remi Saudadier und Lukas Gielen trafen je dreimal.