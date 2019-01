Neißeaue

Toter Mann bei Brand in Wohnhaus gefunden

13.01.2019, 08:26 Uhr | dpa

In einer brennenden Wohnung in Neißeaue (Landkreis Görlitz) haben Rettungskräfte einen toten Mann gefunden. Wie die Polizei mitteilte, lag der 75-Jährige am Samstagnachmittag im Flur des Hauses. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Wie es zu dem Brand kam und woran der Mann starb, konnten die Ermittler am Sonntagmorgen noch nicht sagen.