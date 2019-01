Dresden

Ski Langlauf: Teamentscheidung beim Sprint-Weltcup

13.01.2019, 08:26 Uhr | dpa

Beim Sprint-Weltcup der Ski-Langläufer in Dresden stehen heute die Entscheidungen bei den Teams an. Die deutschen Athletinnen und Athleten sind nur Außenseiter. Bei den Einzelrennen hatte Sandra Ringwald am Samstag mit dem Einzug ins Halbfinale für das beste Ergebnis gesorgt. Top-Favoriten bei den Damen sind die Schwedinnen angeführt von Einzelgewinnerin und Olympiasiegerin Stina Nilsson. Bei den Herren gelten die Norweger, Russen und Schweden als Top-Kandidaten.