Leipzig

Tauwetter auch in den Bergen: Schneebruchgefahr steigt

13.01.2019, 10:36 Uhr | dpa

Plusgrade und Regen lassen die weiße Pracht in Sachsen schwinden. "Es taut, auch in den Hochlagen", sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Sonntag. Der Schnee gehe auch in den Bergen in Regen über, damit steige die Gefahr von Schneebruch. "Durch die Niederschläge wird er pappig und schwer, das halten die Bäume nicht mehr." Oberhalb von 800 Metern seien bei leichtem Nachtfrost noch ein paar Zentimeter Neuschnee möglich. Tagsüber lägen die Temperaturen auch in den Bergen um die null Grad. "Es besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe." Ab Dienstag werde es dann milder.