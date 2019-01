Cartagena

HSV schwitzt in der Sonne, Trainer: Hunt-Pause kein Drama

13.01.2019, 12:28 Uhr | dpa

In Hamburg Regen, an der spanischen Mittelmeerküste Sonne satt: Der Hamburger SV hat zu Beginn seines siebentägigen Trainingslagers in La Manga beste Bedingungen vorgefunden, um die Grundlagen für die Fortsetzung der Rückrunde zu legen. Trainer Hannes Wolf ließ sein 24 Spieler starkes Team nach der Ankunft am Samstag zunächst im Kraftraum trainieren, bevor es am Sonntag erstmals auf den Platz des La Manga Clubs ging.

"Hier gibt es gute Bedingungen und kurze Wege", lobte Wolf das Trainingscamp. Seine Maxime für die nächsten Tage: "Gut trainieren, viel trainieren und die Plätze in Hamburg schonen." Zaungäste der ersten Übungseinheit waren unter anderen die ehemaligen HSV-Trainer Thomas Doll und Mirko Slomka, die sich derzeit in Spanien aufhalten.

Nicht mitgereist ist Aaron Hunt. Der Kapitän musste aufgrund eines kleinen Faszienrisses am rechten hinteren Oberschenkel die Reise an die Costa Calida absagen. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler muss rund zehn Tage pausieren. "Der Zeitpunkt der Verletzung ist natürlich unglücklich, aber so etwas passiert. Zum Spiel gegen Sandhausen wird er voraussichtlich wieder fit sein", sagte Wolf. "Deshalb brauchen wir das nicht zu dramatisieren."

Schon am Montag bestreitet der HSV seinen ersten Test. Gegner um 15.00 Uhr ist der Schweizer Erstligist FC St. Gallen. Am 18. Januar schließt sich eine weiterer Erstliga-Vertreter aus der Schweiz als Testrivale an: der FC Lugano. "Unsere Testspielgegner haben ein gutes Niveau und wir können die Spiele ins Training einbetten", sagte Wolf. Sein erstes Punktspiel im neuen Jahr bestreitet der HSV am 30. Januar (20.30 Uhr) im Volksparkstadion gegen den SV Sandhausen.

Verzichten muss der Coach weiterhin auf die Rekonvaleszenten Jairo Samperio (Kreuzbandriss) und Kyriakos Papadopoulos (Knorpelschaden). Der 26 Jahre alte Grieche hat zwar seine Verletzung auskuriert, absolviert bisher aber nur Reha-Training. Der Innenverteidiger wird weiter in Hamburg an der Wiederherstellung seiner Fitness arbeiten. Mit seinem Comeback wird frühestens im März gerechnet. "Es bringt nichts, wenn er auf einem Nebenplatz in La Manga arbeitet und uns beim Fußball zugucken muss. Er soll erst mal richtig fit werden", begründete Wolf den Verzicht auf den Griechen. Mit Offensivakteur Jairo (25) ist erst kommende Saison zu rechnen.