Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf muss auf Zimmer und Sobottka verzichten

13.01.2019, 12:33 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf die verletzten Profis Jean Zimmer und Marcel Sobottka verzichten. Das teilte der Club am Sonntag mit. Zimmer hat sich im Trainingslager in Marbella einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Sobottka, der schon in der Hinrunde verletzungsbedingt fast zwei Monate ausgefallen war, hatte im Testspiel gegen den FC Emmen einen Bänderriss im Sprunggelenk erlitten.