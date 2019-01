Weitnau

Betrunkener Schneepflugfahrer rammt Auto und flüchtet

13.01.2019, 12:39 Uhr | dpa

Ein Schneepflugfahrer hat im Allgäu frontal ein anderes Auto gerammt und ist dann zu Fuß geflüchtet. Weit kam der 37-Jährige nach dem Unfall bei Weitnau (Landkreis Oberallgäu) nicht: Fußspuren im Schnee brachten die Polizei auf die Fährte des Mannes. Sie fanden ihn wenig später unterkühlt im Schnee. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil er nach ersten Erkenntnissen betrunken war, ordneten die Ermittler eine Blutentnahme an. Der 37-Jährige war mit einem privaten Räumfahrzeug unterwegs. Das Auto in das der Mann in der Nacht zum Sonntag krachte, war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer überstand den Crash unverletzt.