Erfurt

Prinzenpaar regiert Thüringens Narrenvolk

13.01.2019, 14:53 Uhr | dpa

Prinz Kai I. und Prinzessin Josi I. haben die Regentschaft über das närrische Volk in Thüringen übernommen. Mit der Inthronisierung des Landesprinzenpaares am Sonntag in Erfurt starteten die Karnevalisten im Freistaat nach der Weihnachtspause in die nächste Phase der Saison, die Anfang März ihren Höhepunkt hat.

Der 43 Jahre alte Kai Grün, der eine Jugendherberge leitet, und die 37 Jahre alte Josefine Frenzel, die bei einem Pflegedienst arbeitet, kommen nach Angaben des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine von der Gemeinschaft Erfurter Carneval. Sie setzten sich bei der Kür des Landesprinzenpaares unter sieben regionalen Paaren durch, die sich für das zum vierten Mal vergebene närrische Amt beworben hatten.