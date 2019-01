Greifswald

Betrunkener Fahrer verursachte schweren Verkehrsunfall

13.01.2019, 16:36 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen bei Greifswald einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 23-jährige Fahrer missachtete an der Kreuzung zwischen den Landesstraßen 35 und 111 die Vorfahrt eines anderen Pkw, so dass die beiden Autos zusammenstießen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 55-jährige Fahrerin und zwei Beifahrer wurden schwer, eine weitere Beifahrerin leicht verletzt. Der Verursacher des Unfalls sowie seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei stellte bei einem Atemtest einen Alkoholpegel von 1,53 Promille fest. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein.