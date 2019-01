Berlin

Deutsche Handballer vor wichtigen Partien bei der Heim-WM

14.01.2019, 01:09 Uhr | dpa

Für die deutschen Handballer stehen bei der Heim-WM innerhalb kurzer Zeit zwei richtungsweisende Spiele um den Einzug in die nächste Runde an. Erst trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am heutigen Montagabend in Berlin auf Russland. Rund 24 Stunden danach geht es dann ebenfalls in der Mercedes-Benz Arena bereits im vierten Vorrundenspiel gegen Weltmeister Frankreich weiter. Für beide Partien kann Prokop vermutlich wieder mit Rückraumspieler Franz Semper planen, der nach seinem Schüttelfrost auf dem Weg der Besserung ist.