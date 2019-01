Riesa

AfD-Europawahlversammlung endet: Weiter Europaliste-Wahlen

14.01.2019, 01:27 Uhr | dpa

Im sächsischen Riesa endet am heutigen Montag die Europawahlversammlung der AfD. An dem Tag wollen die Delegierten weiter Kandidaten für die Europaliste wählen. Dabei geht es wohl nur noch um mögliche Nachrückerplätze. Die Kandidatenwahl hatte sich in den vergangenen Tagen zu einer Geduldsprobe entwickelt. Alleine für den Listenplatz 16 hatten die Delegierten wegen des komplizierten Abstimmungsmodus' fast acht Stunden und sechs Wahlgänge gebraucht.

Am Sonntag hatte die AfD ihr Programm für die Europawahl beschlossen. Darin hält die Partei Deutschlands Austritt aus der EU für unausweichlich, falls sich die Europäische Union in absehbarer Zeit nicht radikal verändert. Im Leitantrag war der "Dexit" als Möglichkeit bereits nach einer Legislaturperiode vorgesehen gewesen.