Hannover

Schwefelsäure läuft aus: Großeinsatz der Feuerwehr

14.01.2019, 06:11 Uhr | dpa

Durch eine undichte Stelle in einem Tanklaster ist auf einem Betriebsgelände im Osten von Hannover hochkonzentrierte Schwefelsäure ausgelaufen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Vorgang am Nachmittag und alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr am späten Sonntagabend mitteilte. Die Säure wurde zunächst in Wannen gesammelt und in Behälter umgepumpt. Eine Gefahr für Menschen außerhalb des Betriebsgeländes bestand laut Feuerwehr nicht. Verletzt wurde demnach niemand.

Die 25 Tonnen Schwefelsäure aus dem Tanker sollten in einen anderen Laster umgepumpt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 140 Einsatzkräften vor Ort. Der Großeinsatz dauerte am späten Abend noch an und sollte vermutlich bis in die Nacht gehen. Zu Ursache und Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden.