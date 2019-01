Kiel

Zwei Selbstmorde in Schleswig-Holstein Gefängnissen 2018

14.01.2019, 08:10 Uhr | dpa

Zwei Gefangene haben sich in Justizvollzugsanstalten in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr das Leben genommen. Die beiden Vorfälle ereigneten sich nach Angaben des Justizministeriums in Itzehoe und Lübeck. 2017 hatte es keinen Suizid in den sechs Gefängnissen des Landes gegeben, in den Jahren 2016 und 2015 dagegen jeweils zwei. In den vergangenen zehn Jahren haben sich in Gefängnissen im Norden insgesamt zehn Menschen umgebracht.

Sie mache jeder einzelne Suizid in einer der Vollzugsanstalten betroffen, sagte Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Trotz aller Hilfeangebote, Therapien und der Aufmerksamkeit der Bediensteten wird man sie nie ganz verhindern können."