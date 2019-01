Binz

Immobilienfirma kauft letzten Block von Prora

14.01.2019, 10:34 Uhr | dpa

Der letzte Block der Nazi-Hinterlassenschaft in Prora auf Rügen ist verkauft. Der Käufer - die Bauart GmbH - will den 300 Meter langen Gebäudeteil nach eigenen Angaben für 60 Millionen Euro sanieren und bis zu 200 Wohnungen bauen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" (Montag) berichtet. Das Unternehmen wollte zunächst nicht weiter Stellung nehmen. Ein Teil des insgesamt 450 Meter langen Blocks 5 ist an eine Jugendherberge verpachtet, in einem anderen soll das vom Bund finanzierte Bildungs- und Dokumentationszentrum entstehen. Dieser Gebäudeteil bleibt demnach im Eigentum des Landkreises. Die Bauart GmbH sanierte zuvor bereits Block 4 des kilometerlangen Baus.