Oberschenkel-Probleme: Aosman bricht Dresden-Training ab

14.01.2019, 11:56 Uhr | dpa

Aias Aosman leidet weiter unter Muskelbeschwerden im rechten Oberschenkel. Der 24 Jahre alte Stürmer von Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden musste am Montagvormittag die Übungseinheit im Trainingslager der Sachsen im türkischen Belek abbrechen. Aosman hatte bereits am Sonntag beim Training pausieren müssen. Ein Einsatz in den beiden Testspielen an diesem Dienstag in ihrem Vorbereitungscamp gegen Dinamo Zagreb und den FC Zürich scheint daher sehr fraglich.