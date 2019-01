Wardenburg

Unbekannte verteilen Hundekot in Autos

14.01.2019, 12:09 Uhr | dpa

Eine unangenehme Überraschung haben zwei Autobesitzer in Wardenburg (Kreis Oldenburg) erlebt. Unbekannte schlugen die Fenster ihrer Fahrzeuge ein und verteilten im Inneren Beutel mit Hundekot. Außerdem beschädigten sie ein Auto an der Fahrerseite und öffneten ein Ventil, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach schlugen die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.