Büchen

Randalierer wirft Cellos und Bratsche aus Regionalzug

14.01.2019, 13:17 Uhr | dpa

Büchen (dpa/lno) - Rund 14 000 Euro Sachschaden hat ein Randalierer am Sonntag in einem Regionalzug in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) angerichtet. Weil der 36-Jährige bei der Kontrolle durch Zugbegleiter ein Messer gezogen haben soll, mussten Fahrgäste und Personal aus Sicherheitsgründen im Bahnhof den Zug verlassen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Anschließend fing der Mann an, Gegenstände aus dem Zug zu schmeißen, darunter neben Fahrrädern auch zwei Cellos und eine Bratsche. Herbeigerufene Polizisten nahmen ihn kurze Zeit später fest. Bei einer Atemalkohol-Kontrolle stellten die Beamten einen Wert von 1,7 Promille fest. Auf die Frage, warum er das Messer gezogen habe, antwortete der Mann: "Weil ich es kann."