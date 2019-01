Kiel

Kieler Polizei sucht Räuberbande

14.01.2019, 13:36 Uhr | dpa

Die Polizei in Kiel fahndet nach einer Räuberbande, die in den letzten Wochen mehrere Raubüberfälle auf Tankstellen begangen haben soll. Es gehe um neun Taten seit Anfang Dezember, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Erst am frühen Morgen hatten drei maskierte Täter eine Tankstelle im Stadtteil Wik überfallen und die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Sie entkamen mit einer Geldsumme "im unteren vierstelligen Bereich", wie die Polizei angab.

"Wir gehen von einer Serie aus", sagte Pressesprecher Matthias Felsch. Nach Einschätzung der Polizei dürfte es sich um eine Bande aus Kiel mit mindestens drei Tätern handeln. Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt sein und einen jugendlichen Slang sprechen. Sie könnten einen Migrationshintergrund haben, hieß es, lebten aber vermutlich schon längere Zeit hier. Die Polizei gehe auch davon aus, dass die Täter schon zuvor Eigentumsdelikte begangen haben, sagte Felsch.