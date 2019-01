Hilden

Autofahrer schläft betrunken vor der roten Ampel ein

14.01.2019, 13:45 Uhr | dpa

Betrunken ist ein 20-Jähriger in Hilden mit laufendem Motor vor einer roten Ampel in seinem Auto eingeschlafen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten Beamte den Mann mit seinem Auto an der Ampel. Als dieser nach einer Ampelphase immer da stand, sahen die Beamten nach dem Rechten. Sie mussten den angeschnallten und schlummernden 20-Jährigen wecken, laut Polizei wirkte er desorientiert und stieg auffallend langsam aus seinem Auto aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille.