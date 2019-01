Finsterwalde

Zug fährt gegen Baum: Reisende kommen mit Schrecken davon

14.01.2019, 15:17 Uhr | dpa

Auf der Bahnstrecke zwischen Calau (Oberspreewald-Lausitz) und Finsterwalde (Elbe-Elster) ist ein Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt, wie die Bundespolizei in Berlin am Montag via Twitter mitteilte. Alle Reisenden seien bei der Karambolage am Sonntagabend unverletzt geblieben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Baum wegen des stürmischen Wetters umgefallen.