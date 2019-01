Kraichtal

Arbeiter gerät in Presse und stirbt

14.01.2019, 15:22 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 52 Jahre alter Mann in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) tödlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Arbeiter mit dem Oberkörper in eine Formpresse. Dabei erlitt er am Montagmorgen so schwere Verletzungen, dass er starb. Ein Kollege des tödlich verunglückten Arbeiters erlitt einen Schock. Der Rettungsdienst brachte den 37 Jahre alten Mann in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Kollegen am Montagmorgen mit der Einrichtung der Formpresse beschäftigt.