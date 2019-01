Neubrandenburg

Holm: Chancen für Schweriner AfD-Kandidaten zur Europawahl

14.01.2019, 15:24 Uhr | dpa

Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns macht sich Hoffnungen auf die Wahl ihres Landesverbandsmitglieds Hagen Brauer in das EU-Parlament. Der Schweriner Kommunalpolitiker, der 2016 als Reaktion auf die Nichtnominierung zur Landtagswahl aus der CDU austrat und kurz darauf zur AfD wechselte, war auf dem AfD- Bundesparteitag am Wochenende im sächsischen Riesa auf Platz 15 der Europa-Wahlliste gesetzt worden. "Brauer wäre damit laut aktuellen Umfragen sicher im EU-Parlament vertreten. Das ist ein großer Erfolg für den AfD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern", heißt es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung des AfD-Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm.

In jüngsten Umfragen zur Europawahl, die Ende Mai stattfinden wird, hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa für die AfD 14,5 bis 16,0 Prozent ermittelt. Das wäre gut eine Verdopplung des Wahlergebnisses von 2014, als die AfD 7 Mandate im Europa-Parlament errungen hatte.

Auf dem Europa-Parteitag in Riesa hatte die AfD ihre EU-kritische Haltung untermauert und sich für einen "Dexit" ausgesprochen, sollte sich die Europäische Union nicht in absehbarer Zeit radikal verändern. Im Leitantrag war der "Dexit" als Möglichkeit bereits nach einer Legislaturperiode vorgesehen gewesen.