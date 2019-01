Wittenberge

Dämmstoff-Hersteller nimmt neue Anlage in Betrieb

14.01.2019, 15:26 Uhr | dpa

Der Dämmstoff-Hersteller Austrotherm nimmt im April am Standort Wittenberge (Prignitz) eine neue Produktionsanlage in Betrieb. Es seien rund 2,5 Millionen Euro investiert worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit könnten Baumaterialien mit hohen Dämmwerten hergestellt werden. Bisher seien diese Produkte ausschließlich vom österreichischen Standort des Unternehmens gekommen. Die Dämmstoffe bestehen aus zwei oder mehreren dünneren Platten, die thermisch miteinander verbunden werden.

In diesem Jahr erhöhe sich damit die Zahl der Mitarbeiter von 61 auf 69, sagte Technik-Geschäftsführer Lars Peter. Bislang seien 40 Millionen Euro in den Standort Wittenberge investiert worden. "Aufgrund der guten Nachfrage sind wir optimistisch, dass dies nicht die letzte Investition sein wird."

Die Firma Austrotherm ist in Familienbesitz. 1030 Mitarbeiter in elf Ländern erzielten nach Unternehmensangaben 2017 einen Umsatz in Höhe von 351 Millionen Euro. Seit 2013 ist das österreichische Unternehmen in Wittenberge ansässig.