Hannover

Weniger Milchbauern halten weniger Kühe

14.01.2019, 15:45 Uhr | dpa

Kühe stehen angeleint in einem Stall. Foto: Patrick Seeger/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der Milchbauernbetriebe und ihrer Kühe in Niedersachsen schrumpft weiter. Wie die Landesvereinigung der Milchwirtschaft am Montag in Hannover bekannt gab, reduzierte sich die Zahl der Milchkühe im Bundesland von November 2017 bis November 2018 um 1,9 Prozent auf 849 192 Tiere. Die Zahl der Betriebe ging um 4,2 Prozent auf 9 228 zurück. Im Durchschnitt hält demnach ein Milchviehhalter 92 Kühe. 69 Betriebe besaßen 500 oder mehr Kühe. Die Herden der meisten Milchbauern sind zwischen 50 und 199 Tiere groß. Rund zwei Drittel aller Tiere werden von 5220 Milcherzeugern betreut, wie die Landesvereinigung unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Landesamtes mitteilte.